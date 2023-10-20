تصويت.. هل تعتقد بوجود "مؤامرة لحذف سيناء" من الخارطة على الرغم من نفي "غوغل"؟

دبي - محمود عبدالرازق - وبينت مديرة التواصل لدى شركة "غوغل" بالشرق الأوسط أن "شبه جزيرة سيناء لا تظهر على الخريطة لأن خرائط غوغل لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول بل تظهر في حال البحث عنها".

وعلى الرغم من نفي الشركة إلا أن التفاعل على هذه المزاعم ما زال مستمرا في وسائل التواصل الاجتماعي.

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وربط الكثيرون بين هذه المزاعم ونظرية "المؤامرة"، فيما نفى الكثيرون من جهة أخرى صحة هذه المزاعم، مؤكدين أن عدم ظهور الاسم مرتبط بطريقة عرض "غوغل" حيث يبين اسم عواصم المحافظات، وليس أسمائها.