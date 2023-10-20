شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الفلسطينية تدعو إلى تدخل دولي سريع لوقف العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت السلطة الفلسطينية إلى تدخل دولي سريع لوقف العدوان الإسرائيلي الذي دخل يومه الثالث عشر، مع سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في اتصال هاتفي أمس الخميس، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، الحاجة إلى تدخل دولي سريع لوقف العدوان الإسرائيلي الذي دخل يومه الثالث عشر عشر، مع سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى الدمار الهائل غير المسبوق، وقطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والدواء والوقود.

وشدد على الحاجة إلى فتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية التي تتكدس وتنتظر إدخالها إلى القطاع.

واتفق الطرفان على متابعة التواصل من أجل استتباب الأمن والهدوء، وتقليص درجات العنف والاقتتال في المنطقة.

استشهاد 12 فلسطينيًا

استشهد 12 فلسطينيًا يوم الخميس، في مداهمة وضربة جوية من قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية للسلطة الفلسطينية (وفا)، إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات في مخيم نور شمس للاجئين المحاذي لمدينة طولكرم بالقرب من فلسطين المحتلة.

وذكرت (وفا) أن 6 من القتلى نقلوا إلى المستشفى، بينما الخمسة الآخرون في مسجد داخل المخيم.