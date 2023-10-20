شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال لكنيسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال ونساء الليلة الماضية، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة في غزة لجأ إليها المئات من النازحين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إن طيران الاحتلال قصف الكنيسة الواقعة في حي الزيتون جنوب غزة، مما أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص وإصابة العشرات بجروح مختلفة"، مشيرة إلى أن أضرارًا مادية جسيمة لحقت أجزاء من مبنى الكنيسة. كما تم تدمير مبنى بجوارها.

وأفادت مصادر محلية أن القصف أدى إلى إنهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يأوي عددًا من العائلات، التي لجأت إلى الكنيسة بحثًا عن مكان آمن، موضحة أن قتلى وجرحى ما زالوا تحت الركام. وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم.