شكرا لقرائتكم خبر عن حول غزة.. مجلس التعاون ورابطة الآسيان يتفقان على 5 نقاط مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبادل قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في غزة.

وأعربوا عن بالغ القلق حيال التطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واتفقوا على 5 نقاط مهمة.

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إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين

يأتي أولها إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة. بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.

أما ثانيها، دعوة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 أغسطس 1949م.

وثالثها، الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

التوصل إلى حل سلمي للصراع

ويتمثل رابعها في حث جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقاً لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 4 يونيو 1967 بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي خامسها، دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، والرامية إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بهذا الصراع.