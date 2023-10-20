شكرا لقرائتكم خبر عن بيان قمة الخليج ـ آسيان: إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان البيان الختامي الصادر عن قمة قمة الخليج ـ آسيان، جميع الهجمات ضد المدنيين ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم الإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية إلى غزة، دعوة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن حث جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع.

ودعا إلى تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم.ودعم مبادرة المملكة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، وحل النزاع بين إسرائيل وجيرانها وفقا للقانون الدولي.

كما رحب بـ "إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان للفترة (2024-2028)م الذي يحدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالمنفعة المتبادلة. وتعزيز الروابط بين الجانبين ستستضيف المملكة المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024م في مدينة الرياض.والترحيب بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 .