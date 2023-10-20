شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء لـ 3866 و13400 جريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء لـ 3866 و13400 جريح.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن أكثر من 3785 شهيدا، استشهدوا في قطاع غزة، و81 في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ7 من اكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 12 ألف مواطن جرحوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان، فيما بلغ عدد الجرحى في الضفة 1400.