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شرطة الاحتلال تطلق القنابل على المصلين في حي وادي الجوز بمدينة القدس

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، القنابل المسيلة للدموع على المصلين في حي وادي الجوز بمدينة القدس الفلسطينية، اليوم بعد صلاة الجمعة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، غاراتها لليوم الثالث عشر على التوالي على قطاع غزة والضفة، مما أدى إلى وقوع آلاف الشهداء والمصابين.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3866 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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