شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يصلون ويتظاهرون في بغداد تنديدا بالقصف الإسرائيلي لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر الآلاف في العاصمة بغداد وأدوا صلاة الجمعة نصرة لغزة وتنديدا بالقصف الإسرائيلي، وفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم. وذكر مراسلنا، أن الآلاف تجمعوا في منطقة الأعظمية ببغداد قبل وبعد صلاة الجمعة ونددوا بالحرب الإسرائيلية على غزة، ورفعوا شعارات تطالب الدول العربية بـ"موقف صارم مما يحدث في فلسطين". وأضاف، أن المتظاهرين رددوا أدعية النصر لغزة والهلاك لإسرائيل.

تظاهرات بغداد



الصلاة فى بغداد



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