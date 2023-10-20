إعلام: اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين قرب مستوطنة "مرجليوت" على الحدود اللبنانية

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يتبادل النيران مع مسلحين بالقرب من مستوطنة "مرجليوت" الواقعة على الحدود مع لبنان، وأن عناصر الجيش تقوم بتفتيش المنطقة بحثا عن هؤلاء المسلحين.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية، وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قامت مسيرة تابعة للجيش بالقضاء على مخرب داخل الأراضي اللبنانية".
18 أكتوبر, 04:15 GMT
وفي السياق نفسه، كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه "شن خلال ساعات الليل، غارات على أكثر من 100 هدف تابع للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، مؤكدا أنه "تمت تصفية عنصر من "حماس" شارك في الهجوم على منطقة غلاف غزة".
18 أكتوبر, 18:17 GMT
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.