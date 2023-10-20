شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعين من الهجمات على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء لـ4137 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4137، بعد أسبوعين من هجمات إسرائيل على القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي: "إن إجمالي عدد الجرحى بلغ أكثر من 13 ألف نصفهم من النساء والأطفال". وذكر القدرة أن بلاغات بأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال يُعتقد أنهم لا يزالون تحت ركام الأحياء السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

استهداف كنيسة شرق غزة

وأضاف القدرة أن 16 فلسطينيًا غالبيتهم من المسيحيين قُتلوا مساء أمس في استهداف إسرائيلي مباشر لكنيسة في شرق مدينة غزة. كما أعلن عن خروج 7 مستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة ولم تعد قادرة على تقديم خدماتها جراء استهدافها في غارات إسرائيلية.

وتكافح فرق الإنقاذ في غزة وأغلبها من الدفاع المدني الفلسطيني، لتنفيذ مهمتها، وسط غارات جوية متواصلة، ونقص حاد في الوقود لتشغيل المركبات والمعدات، مع محدودية أو انعدام الاتصال بشبكات الهاتف المحمول.

وفي 15أكتوبر تم دفن نحو 100 جثة مجهولة الهوية في مقبرة جماعية في رفح أقصى جنوب قطاع غزة بسبب عدم توفر مساحة تبريد لتخزينها لحين إتمام إجراءات التعرف عليها. وجاء هذا الإجراء في أعقاب مخاوف بيئية وإنسانية تتعلق بتحلل الجثث.