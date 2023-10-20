شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تستأنف عملياتها الإنسانية في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ‏"الأونروا" اليوم عملياتها في الضفة الغربية، بعد يوم واحد من الإغلاق بسبب الوضع الأمني ​​والقيود على عمليات التشغيل.

وقال تقرير الوكالة الأممية أنه مازالت مدرستي مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين وعدد من المراكز الصحية والنقاط الصحية التابعة للأونروا مغلقة وذلك بسبب عمليات القصف واسعة النطاق التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي

يذكر أن تقارير الأونروا قدرت عدد النازحين داخليا في مختلف أنحاء قطاع غزة بحوالي مليون شخص، يعيش أكثر من نصفهم في منشآت الأونروا في المحافظات الخمس ومنذ بداية التصعيد ، أصيب ما يقرب من 100 نازح يقيمون في مرافق الأونروا بجروح ومات ثمانية

فيما تأثرت منشآت الأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة بضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتأثرت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى بأضرار جسيمة جراء غارة جوية قريبة أصيب خلالها ثلاثة من النازحين الذين كانوا يحتمون بالمدرسة.