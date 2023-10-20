شركة سعودية تنهي عقدها مع شركة أمريكية متعددة الجنسيات بسبب دعم إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال خاشقجي: "هذا تضامن وإدانة نحن في الشركة أنهينا عقدنا مع "أوراكل" ونحن نعلم أن هذا لن يؤثر على شركة بهذا الحجم".

وكتب خاشقجي على شبكة التواصل الاجتماعي: "دعم هذه الشركة للفظائع والأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد شعب غزة هو أمر لا يمكن التسامح معه ولو على أقل تقدير".

أمس, 13:14 GMT

ويوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.