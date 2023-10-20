شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يشدد على ضرورة دخول المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأسرع وقت وعلى نطاق واسع.

وقال في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة: "على هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالماء والغذاء والدواء، وهي الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لسكان غزة ونحتاج لتحريكها إلى الجانب الآخر بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع"، مشيرًا إلى الإعلان مؤخرًا بأن المساعدات الإنسانية سيُسمح لها بالدخول إلى غزة.

مساعدات مستمرة

طالب غوتيريش بضرورة أن يتم ذلك في إطار جهد مستدام وليس السماح بدخول قافلة واحدة فقط، بضمان عبور قوافل المساعدات بعدد كبير من الشاحنات كل يوم إلى قطاع غزة لتوفير الدعم الكافي لسكانه.

كما دعا خلال كلمته إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار في القطاع الذي يعاني من حرب شنته عليه قوات الاحتلال.