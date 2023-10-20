شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات واسعة تعم الأردن دعما لسكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة الأردنية، اليوم الجمعة، وقفات متفرقة دعما لسكان غزة بداية من وسط العاصمة "البلد القديمة"، مرورا بساحة مسجد الجامعة الأردنية وصولا إلى محيط السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، انتهاء باشارة "العدسية" المؤدية إلى البحر الميت والأغوار الحدودية مع اسرائيل، وسط تواجد أمني كثيف.

ولم تشهد أي من هذه الوقفات اشتباكات أو مشاحنات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، وسط تعاون كبير بينهما، رغم اختلاف الأطياف والجهات الداعية لهذه الوقفات.