شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء فى الكونجرس الأمريكى يحذرون من انهيار الوضع الإنسانى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر 35 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة العضو الديمقراطي جون أوسوف بيانا مشتركا حذروا فيه من أن انهيار الوضع الإنساني في غزة سيهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وحسب موقع الحرة، جاء في البيان الذي نشره السيناتور أوسوف، وهو عضو في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، على موقعه الرسمي: "نحث على التنفيذ السريع لوصول مستدام للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والإمدادات الطبية، لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة".

وكان قد قال تقرير لـ"الأونروا" أن مخزونات الأدوية استنفدت بشكل كبير فى عدد من مرافق الرعاية الصحية فى غزة مع بقاء إمدادات تكفى لأيام قليلة بشكل عام.

وأضاف التقرير أن مخزون إمدادات الأنسولين يكفى لمدة أسبوع واحد، لافتا إلى أن المستلزمات الصحية تنفذ بشكل عاجل بناءً على احتياجات الملاجئ.

كما تم استنفاد مخزون الوقود فى المراكز الصحية العاملة، ما يعيق توفير الرعاية الصحية الأولية فى المراكز الصحية التابعة للأونروا.