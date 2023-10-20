رئيس هيئة الأركان الإيراني يحذر من عواقب محتملة للدعم الأمريكي للنظام الإسرائيلي في غزة

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وشدد باقري على "تزايد الضغوط التي يمارسها النظام الصهيوني على الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن استهتار النظام بقدسية المسجد الأقصى ودوره في معاناة الفلسطينيين"، بحسب ما ذكرت دائرة العلاقات العامة في هيئة الأركان العامة الإيرانية.
كما أكد على "ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لوقف الجرائم المستمرة التي يرتكبها النظام الصهيوني، بما في ذلك هجماته الوحشية على المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك الغذاء والدواء".
18 أكتوبر, 09:52 GMT
وأعرب رئيس هيئة الأركان الإيراني، محمد باقري، عن اعتقاده بأن "الدعم الأمريكي الواسع النطاق، بما في ذلك توفير الأسلحة الثقيلة والذخائر للنظام الصهيوني، يشكل تورطا لأمريكا في الفظائع التي يرتكبها النظام الصهيوني، ويساهم في زيادة تعقيد الوضع في غزة"، محذرا من العواقب المحتملة لمثل هذا الدعم.
علاوة على ذلك، حث باقري الحكومة التركية على "الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة، للمساعدة في منع استمرار هذه الجرائم ودعم سكان غزة".
من ناحيته، قدم وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في الاتصال الهاتفي مع باقري، رؤيته للإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده بهدف خفض التوترات ووقف الصراعات، وأكد التزام تركيا الثابت بهذه الجهود، وشدد أن البلاد ستستمر في مبادراتها.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
18 أكتوبر, 07:50 GMT