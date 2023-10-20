ملك البحرين يفتتح حملة وطنية لإغاثة غزة بالتبرع بـ8.5 مليون دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية إن عاهل البحرين افتتح حملة التبرعات، اليوم الجمعة، حيث أعلن تلفزيون البحرين عن انطلاق فاعلياتها.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى شمالي سيناء في مصر، لمتابعة وصول الإمدادات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إنه "منذ ما يقرب من أسبوعين، ظلت غزة دون أي شحنات من الوقود والغذاء والمياه والدواء"، مشيرة إلى أنها "تركز كل جهودها من أجل القيام بعملية مستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية لشعب غزة".

وأعلنت مصر، اليوم الجمعة، عن دخول معدات مصرية إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، بهدف إعادة إصلاح الطريق، الذي تضرر من القصف الإسرائيلي، وذلك تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة، وتداولت وسائل إعلام مصرية لقطات في أثناء قيام المعدات المصرية بإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وكانت الرئاسة المصرية، قد أعلنت أمس الخميس، أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، بشكل مستدام"، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في أعقاب إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الجاري، ورد إسرائيل بقصف واسع النطاق على القطاع.