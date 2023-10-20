شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 1661 طفلاً في العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 1661 طفلاً في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن 40 في المئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال، و25 في المئة من النساء، إضافة إلى وجود أكثر من 720 طفلاً مفقوداً تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، نتيجة القصف الإسرائيلي.

العدوان على غزة

أشارت وزارة الصحة إلى أن 7 مستشفيات في القطاع خرجت عن الخدمة، مع نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.