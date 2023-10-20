شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني: "مسام" يبذل جهوداً لإنقاذ الأبرياء من الألغام في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، بالدور الريادي لمشروع مسام في أزمة الألغام في اليمن.

حيث قال: “إن حجم الألغام والكميات المأهولة منها في اليمن تتطلب تعاوناً وتدخلاً كبيراً لنزعها، ومشروع مسام يقوم بدور كبير من خلال انتزاع مئات الآلاف من هذه الألغام، حيث يبذل هذا المشروع الإنساني جهوداً جبارة لإنقاذ حياة الأبرياء من الألغام في اليمن”.

وقال الداعري، إن ميليشيا الحوثي حولت اليمن إلى أكبر حقل موبوء بالألغام، وزرعت المدن والطرقات والمزارع والمدارس والأحياء السكنية بعلب الموت المتفجرة في تحدٍ واضح للقانون الدولي والإنساني.



جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، بكبير مستشاري الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن عبد الناصر عوالي، ونائب منسق الشؤون الإنسانية دييجو زوريا، وفقا لوكالة سبأ.

كما أكد الداعري على أهمية استمرار الجهود الإنسانية ودعم البرنامج الوطني لنزع الألغام الذي يضطلع بجهود كبيرة في نزع وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية بكميات كبيرة وبطرق عشوائية ومموهة.

وأوضح الوزير حجم المأساة في اليمن بقوله: “لقد بات اليمن حالياً من أكثر البلدان الملوثة بالألغام منذ الحرب العالمية الأولى، وقد بات من حتميا التعاون مع الحكومة اليمنية ومسام والبرنامج الوطني لنزع الألغام لتخليص البلاد من هذه الكارثة التي باتت تحصد أرواح الأبرياء بشكل يومي”