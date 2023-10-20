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الخارجية العمانية تحث رعاياها على مغادرة لبنان فورا

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واس - بيروت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حثت وزارة الخارجية في سلطنة عمان رعاياها على ضرورة العودة الفورية من الجمهورية اللبنانية إلى سلطنة عمان.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك يأتي نظرًا للأوضاع الأمنية الحالية التي تشهدها المناطق الجنوبية من لبنان.

الخارجية العمانية

كانت الخارجية العمانية قد نشرت في بيان سابق لها بعدم زيارة لبنان خلال هذه الفترة إلا للضرورة القصوى، كما دعت العُمانيين الموجودين في الأراضي اللبنانية للتواصل مع السفارة في بيروت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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