شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العمانية تحث رعاياها على مغادرة لبنان فورا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت وزارة الخارجية في سلطنة عمان رعاياها على ضرورة العودة الفورية من الجمهورية اللبنانية إلى سلطنة عمان.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك يأتي نظرًا للأوضاع الأمنية الحالية التي تشهدها المناطق الجنوبية من لبنان.

الخارجية العمانية

كانت الخارجية العمانية قد نشرت في بيان سابق لها بعدم زيارة لبنان خلال هذه الفترة إلا للضرورة القصوى، كما دعت العُمانيين الموجودين في الأراضي اللبنانية للتواصل مع السفارة في بيروت.