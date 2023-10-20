شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للهلال الأحمر: قصف غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت اللجنة التنفيذية للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) أن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية؛ معربة عن استنكارها استمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في القطاع.

وطالبت اللجنة التنفيذية في بيان صادر عنها أمس بالقاهرة؛ المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبصفة كاملة وفورية لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وإجراء تحقيق حول هذه الجرائم، والعمل على تقديم الإغاثة العاجلة للسكان، وتأمين الممرات لوصول المساعدات الإغاثية وفتح المعابر، ودخول طواقم الإغاثة إلى جميع أحياء قطاع غزة.

العدوان على غزة

قالت: "إنه استجابة للتداعيات الإنسانية الحرجة التي فرضتها الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أثرت على حياة شعب بأكمله، وخلفت آلاف الوفيات والمصابين، ودمرت المنشآت الخدمية الحيوية المقدمة للصحة وللطاقة وللمياه والاتصالات، مع نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وشردت مئات الآلاف من الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني".

واستعرضت في اجتماعها الدوري حجم المأساة الإنسانية لسكان قطاع غزة المدنيين، وحجم الدمار للبنية المدنية في القطاع التي شلت الحياة العامة، واستهداف المرافق الصحية، وسيارات وطواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، والذي فقد عدداً من أفراده وسياراته، نتيجة للعدوان المتعمد الذي استهدف فرق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، والمستشفيات في قطاع غزة، فقتل المرضى والجرحى داخل المستشفيات وطواقمها الطبية، وتحولت تلك المستشفيات إلى مقابر جماعية، وكذلك محاولة تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج القطاع.

القانون الدولي الإنساني

أعربت اللجنة التنفيذية عن إدانتها للعدوان السافر الذي تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني، وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، معبرة عن استنكارها لاستمرار استهداف المدنيين، والمنشآت المدنية.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبصفة كاملة وفورية لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وإجراء تحقيق حول هذه الجرائم، والعمل على تقديم الإغاثة العاجلة للسكان، وتأمين الممرات لوصول المساعدات الإغاثية وفتح المعابر، ودخول طواقم الإغاثة إلى جميع أحياء قطاع غزة.

وجددت مساندتها الشاملة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتعزيز خدماتها الإنسانية داخل قطاع غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية، مشيدة بالدور البطولي للعاملين والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتأمين الحماية اللازمة للأطقم والمنشآت الطبية.

وعبّرت اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لحكومة جمهورية مصر العربية وجمعية الهلال الأحمر المصري لتنسيق استقبال المساعدات الإنسانية القادمة من خارج مصر، وإدخالها إلى قطاع غزة.