اخبار الخليج

الخليج اليوم .. قرقاش: الإمارات ماضية نحو مواصلة بناء جسور التفاهم والصداقة للبناء على المشتركات ومواجهة التحديات

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ماضية نحو مواصلة بناء جسور التفاهم والصداقة للبناء على المشتركات ومواجهة التحديات.

 

وقال معاليه عبر منصة إكس: تشرفت بالمشاركة بمعية صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة دول الخليج ورابطة "الآسيان". علاقات وثيقة تربط التكتلين الإقليميين وتطلعات مشتركة لتعزيز التعاون لصياغة مستقبل مشرق ومزدهر

 

وأضاف: الإمارات ماضية نحو مواصلة بناء جسور التفاهم والصداقة للبناء على المشتركات ومواجهة التحديات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا