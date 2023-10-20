الخليج اليوم .. رئيس الدولة يبحث علاقات الصداقة ومسارات التعاون مع رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” معالي فام مينه تشين رئيس وزراء جمهورية فيتنام الإشتراكية..وذلك على هامش مشاركة سموه في "قمة الرياض" بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا " الآسيان" التي بدأت أعمالها اليوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث سموه ورئيس وزراء فيتنام ــ خلال اللقاء الذي جرى في مقر انعقاد القمة في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات ــ علاقات الصداقة ومسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

كما تناول اللقاء أهمية "قمة الرياض" بين مجلس التعاون و"الآسيان" ومخرجاتها في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين على مختلف المستويات وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لبناء مزيد من الشراكات التنموية الشاملة بما يخدم تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار المستدام..إضافة إلى إيجاد آليات تضمن استدامة الحوار والتشاور وتعزيز التعاون مع الشركاء لتحقيق الاستقرار والتنمية في العالم أجمع.

حضر اللقاء..سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار.