شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله ونابلس، بوسط وشمال الضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت المصادر أن الطفل عدى فواز منصور (17 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عند حاجز حوارة العسكرى جنوب نابلس، حيث جرى نقله للمستشفى، لكن الأطباء أعلنوا استشهاده مٌتأثرًا بجروحه.

واستشهد الطفل صهيب إياد الصوص (15 عامًا) مُتأثرًا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال قرب سجن "عوفر" فى حى "بيتونيا" غرب رام الله. ونقل الطفل إلى مُجمع فلسطين الطبى برام الله، وخضع لعدة عمليات جراحية إلا أنها فشلت فى إنقاذ حياته.