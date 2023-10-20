رئيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية لـ"الخليج 365" يوضح أبرز التحديات التي تواجه أسواق المال العربية

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، على هامش المشاركة في جلسات منتدى الاستثمار العالمي 2023 الذي استضافته أبو ظبي، أنه "تم التركيز على الاستدامة والمبادرات التي قامت بها الأسواق المالية في الوطن العربي والعالم، وأبرز التحديات التي تواجهها، والأفكار المتعلقة بتطويرها".
أمس, 19:54 GMT
وأكد أن "كل هذه التحديات تمت مناقشتها بتوسع خلال جلسات المنتدى، وتم طرح بعض الحلول لهذه المشاكل، والتي تساعد هذا القطاع في إظهار البيانات للمستثمرين".
أمس, 16:43 GMT
ويجمع منتدى الاستثمار العالمي نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
ويعتبر المنتدى، حدثا رئيسيا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات، بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.