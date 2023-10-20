رئيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية لـ"الخليج 365" يوضح أبرز التحديات التي تواجه أسواق المال العربية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، على هامش المشاركة في جلسات منتدى الاستثمار العالمي 2023 الذي استضافته أبو ظبي، أنه "تم التركيز على الاستدامة والمبادرات التي قامت بها الأسواق المالية في الوطن العربي والعالم، وأبرز التحديات التي تواجهها، والأفكار المتعلقة بتطويرها".

وأوضح النعيمي أن "التحديات التي تواجه الأسواق المالية والشركات المدرجة، تتركز حول عملية التقارير ونوعيتها وهيئتها وكيفية تطويرها، وكذلك عملية البيانات وتجميعها ومقارنتها والخروج بنتائج واضحة وتقييمات يمكن للشركات المدرجة استخدامها".

أمس, 19:54 GMT

وأكد أن "كل هذه التحديات تمت مناقشتها بتوسع خلال جلسات المنتدى، وتم طرح بعض الحلول لهذه المشاكل، والتي تساعد هذا القطاع في إظهار البيانات للمستثمرين".

وتستضيف أبو ظبي الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

أمس, 16:43 GMT

ويجمع منتدى الاستثمار العالمي نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.

ويعتبر المنتدى، حدثا رئيسيا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات، بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.