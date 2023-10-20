شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر: قلق عميق إزاء الوضع الإنساني في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مجلس إدارة الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن عميق القلق إزاء الوضع الإنساني الذي نشأ نتيجة للتصعيد الكبير في الأعمال العدائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وما أسفرت عنه هذه الأزمة من عددٍ مأساوي من الضحايا، بما في ذلك القتلى والجرحى في المستشفى الأهلي في غزة.

وأعرب المجلس -في بيان- عن الصدمة والفزع العميقين إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والخسائر في الأرواح، مشيرين إلى أهمية الوصول لجميع المدنيين، بما في ذلك المحتجزين كرهائن.

وحثوا على إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين، والوصول السريع والآمن للمساعدات بما في ذلك فتح معبر رفح الحدودي، داعين إلى حماية المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمركبات، وشبكات المياه والكهرباء وسيارات الإسعاف والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات بموجب القانون الإنساني الدولي، إضافةً إلى حماية العاملين الإنسانيين.

ودعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية، والتوصّل إلى حل سياسي دائم لتخفيف الأزمة في الأراضي الفلسطينية وتعزيز المسار نحو السلام.