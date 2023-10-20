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الجزائر: إخماد جميع الحرائق المندلعة منذ أمس دون تسجيل خسائر بشرية

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة الحماية المدنية الجزائرية من إخماد جميع حرائق الغابات المندلعة منذ أمس، /الخميس/، وحتى اليوم /الجمعة/، فى عدة مدن جزائرية.

وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية، فى بيان، أنه تم إخماد اليوم 25 حريقا عبر أكثر من 9 ولايات جزائرية، تقع أغلبها فى منطقة الشرق الجزائرى.

وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أى خسائر بشرية أو إصابات جراء هذه الحرائق.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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