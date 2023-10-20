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الرئيس التونسى: حق الشعب الفلسطينى فى أرضه حق يقره القانون الدولى

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القاهرة - سامية سيد -  أكد الرئيس التونسى قيس سعيد حق الشعب الفلسطينى فى أرضه وهو حق يقره القانون الدولى وللشعوب الحق فى تقرير مصيرها بنفسها.

واستنكر قيس - خلال لقائه اليوم الجمعه، مع نائب رئيسة الحكومة الإيطالية وزير الخارجية والتعاون الدولى أنتونيو تاجاني- ما يحدث فى فلسطين، واصفا العدوان الإسرائيلى بالعقاب الجماعى والتهجير القسرى.

كما تناول اللقاء سبل التعاون الثنائى فى عدة قطاعات ومن أهمها ملف الهجرة غير الشرعية بين البلدين وتأثيرها السلبى على الجانبين وطرق القضاء عليها بالتعاون المثمر بين البلدين، بالإضافة إلى القطاع الزراعى خاصة فى ظل التغيرات المناخية وشح المياه.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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