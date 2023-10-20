بايدن: من المرجح عبور أولى شاحنات المساعدات لغزة خلال 24 إلى 48 ساعة

- 1/2
- 2/2
خلال اجتماعه مع رؤساء الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض: "أعتقد أنه خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة، ستعبر أول 20 شاحنة الحدود".
Biden: I got a commitment from the Israelis and the president of Egypt that the crossing be opened. The highway had to be repaved because it was in very bad shape, and I believe that in the next 24 to 48 hours, the first 20 trucks will come across. pic.twitter.com/rPUMGAzoOl— Acyn (@Acyn) October 20, 2023
وتابع الرئيس الأمريكي أنه حصل على التزام من إسرائيل ومن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالسماح بمرور المساعدات، لكن "كان لا بد من إعادة تمهيد الطريق السريع، الذي كان في حالة سيئة للغاية"، وفق قوله.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك "عمليات تحقق يجب أن تتم قبل عبور الشاحنات، لكن يجب أن تتم بشكل فعال وسريع".
18 أكتوبر, 21:34 GMT
وأعلنت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، دخول معدات مصرية إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، بهدف إعادة إصلاح الطريق، الذي تضرر من القصف الإسرائيلي، وذلك تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.