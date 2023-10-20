بايدن: من المرجح عبور أولى شاحنات المساعدات لغزة خلال 24 إلى 48 ساعة

Biden: I got a commitment from the Israelis and the president of Egypt that the crossing be opened. The highway had to be repaved because it was in very bad shape, and I believe that in the next 24 to 48 hours, the first 20 trucks will come across. pic.twitter.com/rPUMGAzoOl — Acyn (@Acyn) October 20, 2023 خلال اجتماعه مع رؤساء الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض: "أعتقد أنه خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة، ستعبر أول 20 شاحنة الحدود". دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف فيخلال اجتماعه مع رؤساء الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض: "أعتقد أنه خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة، ستعبر أول 20 شاحنة الحدود".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه حصل على التزام من إسرائيل ومن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالسماح بمرور المساعدات، لكن "كان لا بد من إعادة تمهيد الطريق السريع، الذي كان في حالة سيئة للغاية"، وفق قوله.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا اليوم الجمعة من معبر رفح، إلى ضرورة عبور الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة بشكل سريع.

وصرح غوتيريش "نحن نعمل بنشاط مع جميع الأطراف، بما في ذلك مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، من أجل تيسير تحرك هذه الشاحنات في أقرب وقت ممكن". حسبما نقلت إذاعة "مونت كارلو".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك "عمليات تحقق يجب أن تتم قبل عبور الشاحنات، لكن يجب أن تتم بشكل فعال وسريع".

18 أكتوبر, 21:34 GMT

وأعلنت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، دخول معدات مصرية إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، بهدف إعادة إصلاح الطريق، الذي تضرر من القصف الإسرائيلي، وذلك تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.