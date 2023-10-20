شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استهداف محيطها..الاحتلال يهدد بقصف مستشفى القدس في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة، أنه تلقى تهديدا من قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس في غزة، ومطالبة "بإخلاء فوري" للمستشفى، الذي يؤوي حاليا أكثر من 400 مريض و12 ألف مدني نازح.

ووجه الهلال الأحمر الفلسطيني نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي، قائلا "نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".

قصف محيط المستشفى

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، محيط مستشفى القدس بتل الهوا في مدينة غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات عنيفة على محيط مستشفى القدس الذي تلقى أوامر إخلاء من الاحتلال تمهيداً لقصفه.