مراسل "الخليج 365": سماع دوي انفجارات عنيفة داخل قاعدة أمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت المصادر، يعتقد أن القاعدة المذكورة تتعرض لهجوم جوي، أو أن هناك تدريبات عسكرية تجري في داخلها.

ويأتي ذلك تزامناً مع شن مقاتلو العشائر هجومًا على نقاط لقوات "قسد" في قرية الحوايج شرقي دير الزور القريبة من محيط قاعدة حقل العمر النفطي، واشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية تجري بين الطرفين مع وقوع خسائر بشرية، بحسب المصادر.

أمس, 20:39 GMT

وأكدت مصادر محلية شرقي سوريا لمراسل "الخليج 365"، أن استنفار كبير تشهده قواعد الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص على الحدود السورية - العراقية - الأردنية، وفي حقل "العمر" النفطي ومعمل غاز "كونيكو" شرقي دير الزور بعد تعرضها لهجمات عبر الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية.