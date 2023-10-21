إعلام إسرائيلي: مستوطنات غلاف غزة تتعرض مجددا لرشقات صاروخية كثيفة من القطاع

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - الخليج 365. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "مستوطنات الغلاف تتعرض مجددا لرشقات صاروخية كثيفة من غزة".

وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، "اعتراض طائرة مسيرة اخترقت الأجواء متجهة من لبنان".

وفي سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "المسؤول عن ملف المفقودين والمختطفين غال هيرش تسلم المختطفتين الأمريكيتين وهما في طريقهما إلى قاعدة عسكرية وسط إسرائيل".

وكان الناطق العسكري باسم كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح أمريكيتين من الأسرى، لدواع إنسانية بوساطة قطرية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن قطر تسعى لإطلاق من يوصفون بمزدوجي الجنسية، حيث من المرجح وجود 40 جنسية من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، ضمن نحو 199 أسيراً إسرائيليا موجودين في غزة، بحسب تقديرات إسرائيلية.

وهذه أول خطوة ذات طابع دبلوماسي تحصل منذ بداية أحداث 7 أكتوبر/ تشرين أول في غزة، على خط الحرب الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولعبت فيها قطر دور الوسيط، نظرًا للعلاقات الجيدة التي تربطها بحركة بحماس.