شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تحذر من وقوع مجزرة في مستشفى القدس وتطالب بالتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان، للتدخل وحماية مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر من القصف الذي تهدد به سلطات الاحتلال.

وقالت إن على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

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تهديدات بقصف مستشفى القدس

وبينت أن جمعية الهلال الأحمر تلقت تهديدًا من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى بوصفه مكانًا آمنًا.

وفي وقت سابق أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة، أنه تلقى تهديدًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس في غزة، ومطالبة "بإخلاء فوري" للمستشفى.

ووجه الهلال الأحمر الفلسطيني نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي، قائلا "نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".