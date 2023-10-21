شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يشدد على ضرورة خفض التصعيد فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد في غزة، وضمان عدم اتساع رقعة العنف.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمير محمد بن سلمان شدد على "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وشدد ولي العهد السعودي في الاتصال على "رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية".