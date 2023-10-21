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ولي العهد السعودي يشدد على ضرورة خفض التصعيد فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد السعودي الأمير في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد في غزة، وضمان عدم اتساع رقعة العنف.

وقالت وكالة الأنباء "واس"، إن الأمير محمد بن سلمان شدد على "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وشدد ولي العهد السعودي في الاتصال على "رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية".

كما أكد على "ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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