شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث عشر.. استمرار القصف اللبنانى الإسرائيلى عبر الحدود المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عبر حدودهما المشتركة، وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي، حيث قام الجانب اللبناني باستهداف عدد من المناطق شرقي الحدود الجنوبية اللبنانية في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا وخصوصا أهداف اسرائيلية في الرمثة وزبدين والرادار ورويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجهة، كما استهدف الجانب اللبناني بالصواريخ موقع العاصي وموقعي بركة ريشا وراميا وثكنة (راميم).

وقام الجانب الإسرائيلي بقصف مكثف لبلدات الجبين وشيحين وراميا ويارون وبليدا وميس الجبل وحولا ووادي هونين وكفركلا والعديسة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والمجيدية. وكان التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية قد بدأ، في الثامن من شهر أكتوبر الجاري، في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى.

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