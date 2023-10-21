شكرا لقرائتكم خبر عن قديروف: ما يجرى فى غزة إبادة جماعية للمسلمين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف: إن الأحداث المأساوية في قطاع غزة هي إبادة جماعية صريحة للفلسطينيين المسلمين.

وكتب قديروف - على قناة "تلجرام" حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الجمعة - "لا يمكن أن نغلق أعيننا عن الأحداث المأساوية والمفجعة التي تجرى في قطاع غزة".

وأضاف "بمشاهدتنا لهذه اللقطات على الشاشات، كل واحد منا أصبح شاهدا على جريمة الإبادة الجماعية السافرة التي يتعرض لها الفلسطينيون المسلمون".

وختم قديروف بالقول: "لهذا السبب كم نحن سعداء بمحاربتهم في إطار العملية العسكرية الخاصة".