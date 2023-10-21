شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولى بالتدخل قبل وقوع مجزرة جديدة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الجمعة، مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان، للتدخل وحماية مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر من القصف، الذي تهدد به سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مي الكيلة- في بيان صحفي- إن على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى. وأضافت أن جمعية الهلال الأحمر تلقت تهديدا من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، حيث طالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين، الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا.

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