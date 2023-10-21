الخليج اليوم .. الإمارات وجهة الشركات والمستثمرين والمواهب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اختتمت أمس فعاليات الدورة 43 من معرض جيتكس غلوبال 2023، والذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6000 جهة عارضة، و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، وحقق الحدث العالمي نجاحاً استثنائياً، تجسد في الحضور القياسي من المسؤولين والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال والزوار فيما رسخ المعرض مكانة دبي ودولة الإمارات بشكل عام الإمارات، وجهة لكبريات المؤسسات والشركات والمستثمرين والمواهب والمبدعين من أنحاء العالم.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، مع ختام «جيتكس جلوبال» أن الإمارات تشهد في المرحلة الحالية زخماً متنامياً في كافة القطاعات الاقتصادية مصحوباً بمجموعة من المؤتمرات والتجمعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً أن توجيهات القيادة الرشيدة، تهدف إلى ترسيخ الدولة وجهة اقتصادية عالمية، تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وأضاف أن الإمارات عززت موقعها واحدة من أكبر الوجهات التي تستضيف مقرات للشركات والمؤسسات العالمية الرائدة، علاوة على استضافتها لعدد كبير من التجمعات الاقتصادية الكبرى.

وقال معالي عبد الله بن طوق، إن الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تستضيفها الإمارات على مدار العالم، تسهم بشكل كبير وفعال في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية لافتاً إلى الدور البارز الذي تؤديه استضافة أبرز التجمعات العالمية على أرض الدولة، مثل أسبوع جيتكس للتقنية، ومنتدى الاستثمار ومؤتمرات الاقتصاد الأخضر ضمن مؤتمر الأطراف COP28 ومعرض دبي للطيران، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي ومجالس المستقبل العالمية وغيرها التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة، وجهة عالمية للاقتصاد والأعمال. والاستثمار ومركزاً للابتكار والإبداع والتكنولوجيا المتقدمة.