الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من قواته على الحدود مع لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الرقيب في جيش الاحتياط، عومير بالفا (22 عاما)، قُتل أثناء عمليات عسكرية شمال البلاد نتيجة صاروخ مضاد للدبابات أصابه".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "ردا على إطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، هاجمت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافا لحزب الله".

وتابع الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان، أن "المواقع التي تم استهدافها شملت بنى تحتية ومنشآت عسكرية تابعة للحزب، إضافة إلى أنظمة صواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن "طائراته شنت غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ردا على إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل".

ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.