شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: معبر رفح قد يفتح لمغادرة الأجانب من غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السفارة الأمريكية في فلسطين المحتلة، إن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة قد يفتح اليوم السبت، مما يشير لاحتمال تمكن الرعايا الأجانب من مغادرة القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأضافت في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي أنها "تلقت معلومات" تفيد بأن معبر رفح سيفتح في العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش).

وتابعت "لا نعلم إلى أي مدى سيظل مفتوحا لمغادرة المواطنين الأجانب غزة".

المساعدات الإنسانية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد شدد على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأسرع وقت وعلى نطاق واسع.

وقال في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة: "على هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالماء والغذاء والدواء، وهي الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لسكان غزة ونحتاج لتحريكها إلى الجانب الآخر بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع"، مشيرًا إلى الإعلان مؤخرًا بأن المساعدات الإنسانية سيُسمح لها بالدخول إلى غزة.

مساعدات مستمرة

طالب غوتيريش بضرورة أن يتم ذلك في إطار جهد مستدام وليس السماح بدخول قافلة واحدة فقط، بضمان عبور قوافل المساعدات بعدد كبير من الشاحنات كل يوم إلى قطاع غزة لتوفير الدعم الكافي لسكانه.

كما دعا خلال كلمته إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار في القطاع الذي يعاني من حرب شنته عليه قوات الاحتلال.