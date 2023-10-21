السفارة الأمريكية في إسرائيل تعلن عن فتح معبر رفح اليوم

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، بيانا جاء فيه: "لقد تلقينا معلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، سيُفتح اليوم السبت 21 أكتوبر الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي".

وأضافت السفارة: "سيبقى المعبر مفتوحا لفترة طويلة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة".

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن "المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون السفر إلى مصر، يجب أن يتوقعوا ظروفا فوضوية محتملة على جانبي المعبر".

وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.