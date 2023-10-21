"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو للحظة استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي على الحدود

دبي - محمود عبدالرازق - يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، مقتل أحد جنوده بنيران صاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الرقيب في جيش الاحتياط، عومير بالفا (22 عاما)، قُتل أثناء عمليات عسكرية شمال البلاد نتيجة صاروخ مضاد للدبابات أصابه".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "ردا على إطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، هاجمت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافا لحزب الله".

وتابع الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان، أن "المواقع التي تم استهدافها شملت بنى تحتية ومنشآت عسكرية تابعة للحزب، إضافة إلى أنظمة صواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، أن "طائراته شنت غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ردا على إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل".

ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.

يأتي ذلك على وقع الأحداث التي تشهدها إسرائيل، حيث أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

أمس, 15:28 GMT

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".