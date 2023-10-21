سيناتور أمريكي سابق: بايدن في موقف حرج بعد تحول الرأي العالمي إلى معارضة الحصار الإسرائيلي لغزة

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ومضى بلاك، قائلا إن "بايدن يواجه الآن صراعا حادا بين اثنتين من أهم كتل الحزب الديمقراطي، وهما المسلمون واليهود"، مشيرا إلى أن "الانقسام الصارخ بينهما يمثل تحديا سياسيا شاقا بالنسبة للرئيس الأمريكي".
وأضاف بلاك أن "بايدن، رغم ذلك، قال إنه سيقدم لغزة مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، وإن الولايات المتحدة ترتب لعبور إمدادات الإغاثة من مصر إلى قطاع غزة".
ويرى بلاك أنه "من أجل إرضاء المانحين اليهود الرئيسيين، يجب على بايدن السماح لإسرائيل بشن حملة حصار على غزة غير مقيدة لأطول فترة ممكنة، إلا أن الحصار سيؤدي بلا شك إلى المجاعة والموت عطشا والمجازر بالقصف الجوي لآلاف الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين".
ونوّه بلاك بأنه "بينما يحتدم الحصار، يجب على بايدن إبداء تعاطف مع الفلسطينيين الأبرياء من أجل تهدئة الغضب المتزايد الواضح في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، التي تندلع في جميع أنحاء العالم".
وأوضح بلاك أنه بسبب من وصفهم بـ"دعاة الحرب"، عانت الولايات المتحدة الأمريكية من سلسلة مشاريع فاشلة، بما في ذلك الحروب المدمرة في العراق وأفغانستان، وأضاف: "لقد أضرت عقود من الصراعات غير المبررة بسمعة أمريكا العالمية، وإلى جانب الحرب الفاشلة في أوكرانيا، أدت خطط المحافظين الجدد إلى إضعاف موقف الولايات المتحدة الأمريكية الأخلاقي وهزت مواردها المالية".
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شنت حركة "حماس" الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل، من قطاع غزة واخترقت الحدود، ما أسفر عن مقتل واحتجاز أشخاص في المستوطنات الإسرائيلية المجاورة.
من جانبها، شنت إسرائيل ضربات انتقامية وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، ما أدى إلى قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود، وأدى تصاعد الصراع إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.