شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 وإصابة 45.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف 6 منازل شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت ستة منازل في شمال قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل وإصابة 45 آخرين.

وطلب الاحتلال الإسرائيلي من جميع المدنيين إخلاء النصف الشمالي من قطاع غزة، الذي يضم مدينة غزة، ولم يغادر الكثير من السكان بعد.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأوضحوا السكان أنهم يخشون فقدان كل شيء وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، مع تعرض المناطق الجنوبية للهجوم أيضا.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 4137 فلسطينيًا قتلوا، بينهم مئات الأطفال، وأصيب 13 ألفا في غزة، فيما ذكرت الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص أصبحوا بلا مأوى.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن أكثر من 140 ألف منزل، ما يقرب من ثلث جميع المنازل في غزة، لحقت بها أضرار بالإضافة إلى تدمير ما يقرب من 13 ألف منزل بالكامل.

دخول المساعدات إلى غزة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعا إلى دخول عدد كبير من الشاحنات إلى غزة كل يوم وأن تكون عمليات التفتيش، التي تصر إسرائيل عليها لمنع وصول المساعدات إلى حماس، سريعة وعملية.

وقد عرض معظم الزعماء الغربيين حتى الآن الدعم للحملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على حماس على الرغم من تزايد القلق بشأن محنة المدنيين في غزة.

ودعت دول إسلامية كثيرة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ونظمت أمس الجمعة احتجاجات في مدن بأنحاء العالم الإسلامي تطالب بوقف القصف.