شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن مقتل 17 من موظفيها منذ بداية الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم السبت مقتل 17 من موظفيها منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وحذرت المنظمة في بيان "حتى الآن، تأكد مقتل 17 من زملائنا في هذه الحرب الشرسة. وللأسف الشديد، من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى"، وذلك حسبما نقلت شبكة "فرنسا 24" في نشرتها الإنجليزية.

يشار إلى أن قطاع "غزة" يتعرض لقصف جوي إسرائيلي مكثف منذ قرابة أسبوعين في ظل قطع كامل للإمدادات والمياه والطاقة.