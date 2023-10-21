السيسي: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وعلى حساب مصر لن يحدث أبدا

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال قمة القاهرة للسلام، التي انطلقت اليوم السبت، لبحث التطورات في قطاع غزة، بمشاركة وحضور واسعين لقادة إقليميين ودوليين.
وتابع: "نجدد دعوتنا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وكل المدنيين".
وأشار إلى أن "شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".
18 أكتوبر, 08:29 GMT
وشدد على أن "مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة لكن القصف الإسرائيلي حال دون عمله".
وأوضح أن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث أبدا على حساب مصر".
وأردف "يخطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال".
وأتم بقوله: "نستهدف خارطة طريق لإنهاء الأزمة الإنسانية من خلال عدة محاور: التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية... التهدئة ووقف إطلاق النار... ثم مفاوضات سلام تقود نحو دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جانب مع إسرائيل".