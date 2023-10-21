إعلام: الرئيس الجزائري يقرر عدم المشاركة في قمة "القاهرة للسلام" رغم تلقيه دعوة من السيسي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل تلفزيون "النهار" الجزائري، عن مصادر موثوقة، أن "تبون، تلقى دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة".

ويربط مراقبون بين رفض حضور الجزائر للقمة، وما تردد عن مشاركة وفد من الكيان الصهيوني فيها، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأشار المراقبون إلى أنه "من المعروف أن الجزائر، لا تشارك في اجتماعات يكون الكيان الصهيوني طرفا فيها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية"، ما يسهم في فهم خلفيات هذا القرار.

يشار إلى أن تونس لم تحضر هي الأخرى "قمة القاهرة للسلام"، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية، والتي لفتت إلى أن القمة سيحضرها وفد دبلوماسي من إسرائيل، بحسب قولها.

وتستضيف مصر، اليوم السبت، قمة "القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة "حماس"، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر، منذ أسبوعين.

ومن أبرز المشاركين في القمة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيداه، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ومبعوث الصين لقضايا السلام في الشرق الأوسط، تشاي جيون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد دعا إلى عقد قمة "القاهرة للسلام"، ضمن قرارات اتخذها في اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري، ترأسه الأسبوع الماضي.