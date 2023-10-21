زيادة الإصابات بالكوليرا وحمى الضنك في شرق السودان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "سودان تربيون" عن عمار تصريحات أكد فيها أن المعلومات الواردة من مصادر رسمية تشير إلى تسجيل 600 حالة إصابة بالكوليرا، بما في ذلك 30 حالة وفاة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 1900 حالة إصابة بحمى الضنك، بما في ذلك 22 حالة وفاة.

15 أكتوبر, 17:06 GMT

وأضاف عمار أن المعلومات التي تلقوها من مصادر موثوقة في مدينة القضارف تؤكد أن الأعداد الحقيقية للوفيات والإصابات أكبر من ذلك، حيث لا يتم تسجيل معظم الحالات لدى أجهزة الصحة بسبب قلة الإمكانات.

وجدد عمار استنكاره للطريقة التي تتعامل بها السلطة العسكرية التي تحكم الشرق مع تصاعد وباء الكوليرا وأمراض الملاريا وحمى الضنك في الولاية.

وطالب المتحدث باسم تحالف القوى المدنية في شرق السودان المنظمات الدولية بالتدخل العاجل، داعيا جميع فئات المجتمع للضغط على السلطة العسكرية للقيام بواجباتها في حماية حياة المواطنين.

12 أكتوبر, 08:49 GMT

وأعرب عمار عن قلقه من وجود مؤشرات على تفاقم الوضع في ولاية كسلا المجاورة، حيث يعاني نظامها الصحي من الانهيار ولا يستطيع تحمل معدلات الإصابة المرتفعة.

يذكر أن منتصر محمد عثمان، مدير إدارة الطوارئ في وزارة الصحة السودانية كان قد أكد في وقت سابق، أن حالات الكوليرا في ولاية القضارف بلغت 408 حالات، بما في ذلك 23 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الاشتباه بالكوليرا في الخرطوم 539 حالة، بما في ذلك 35 حالة وفاة.