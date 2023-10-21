عباس: الأمن والسلام يتحققان بتنفيذ حل الدولتين واعتراف العالم بدولة فلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال قمة القاهرة للسلام، التي انطلقت اليوم السبت، لبحث التطورات في قطاع غزة، بمشاركة وحضور واسعين لقادة إقليميين ودوليين.

وأضاف عباس أن "الشعب الفلسطيني الأعزل يواجه عدوانا وحشيا ينتهك القانون الدولي الإنساني".

وتابع: "طلبنا منذ اليوم الأول وقف الاعتداء الوحشي ولكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار".

وحذر عباس من محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة أو إخراج السكان في القدس والضفة من بيوتهم.

وأشار إلى أن "دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين".

ودعا الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة واعتراف باقي دول العالم بها.

وأكد عباس أن "السلام لن يتحقق إلا بتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين".

يشار إلى أن قمة القاهرة للسلام تهدف إلى البحث عن مساعٍ مشتركة من أجل تخفيف حدة الصراع الراهن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتشديد على حماية المدنيين في القطاع، بجانب فتح ممرات آمنة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.