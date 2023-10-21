شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 102 فلسطيني في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 102 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن حملة الاعتقالات تركزت في الخليل ونابلس وجنين، ليرتفع عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين إلى 1053 فلسطينياً، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تواصل حملات التضييق على الأسرى الفلسطينيين، من عزل انفرادي وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية.

عدوان على غزة

استشهد 40 فلسطينياً وجرح العشرات اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 22 فلسطينياً من عائلة واحدة في غارة جوية على منزل في جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد 15 فلسطينياً في غارات استهدفت منازل بمدينة رفح، كما أُعلن عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في غارات استهدفت وسط القطاع.